Проектирование новой поликлиники на улице Гашкова в Перми завершится в 2026 году Окончание строительства запланировано на конец 2027 года

Министерство строительства Пермского края

В Перми идёт подготовка проектной документации на новую поликлинику в микрорайоне Вышка-2, которая будет расположена вблизи автобусной остановки «Автотранспортный колледж» на ул. Гашкова.

В пресс-службе министерства строительства Прикамья сообщили, что в настоящее время разработаны и согласованы объёмно-планировочные решения и архитектурные решения фасадов нового медицинского учреждения.

В ведомстве рассказали также, что трёхэтажное здание общей площадью более 3 тыс. кв. м будет рассчитано на 250 посещений в смену для взрослых и детей. Проектом предусматриваются кабинеты врачей терапевтов и педиатров, хирургии, физиотерапии, кабинет онколога и других профильных специалистов, а также дневной стационар на пять коек.

По данным минстроя региона, подготовить проектную документацию планируется в 2026 году, завершить строительство новой поликлиники — в конце 2027 года.

