В Прикамье спрос на премиальные автомобили из Китая вырос на 12% Самыми популярными в этом сегменте стали машины марки EXEED

Эксперты «Авито Авто» проанализировали спрос пермяков на новые автомобили люксовых китайских брендов за третий квартал 2025 года. За этот период востребованность машин из Поднебесной увеличилась на 11,6%. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

Средняя стоимость реализуемых на платформе новых премиальных авто из Китая снизилась до 4,65 млн руб. по сравнению с началом года. Это означает снижение на 4,1% относительно цен января-марта. Отдельные модели, в частности EXEED RX (4,85 млн руб.) и EXEED LX (3,02 млн руб.), стали более выгодными для приобретения, показав снижение цены на 5,5% и 3,8% соответственно.

Наибольшей популярностью у покупателей пользовались автомобили марки EXEED, в частности, модели RX и LX. Рост спроса на EXEED составил 24,6% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

По мнению руководителя отдела продаж новых автомобилей в «Авито Авто» Артёма Хомутинникова, снижение средних цен обусловлено изменениями в структуре российского рынка. Наблюдается тенденция к увеличению доли более доступных моделей в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн руб., доля таких машин выросла на треть. Производители и дилеры адаптируются к потребностям клиентов, предлагая хорошо оснащенные базовые комплектации.

Эксперт отметил, что некоторые компании, такие как Hongqi, пересмотрели свои розничные цены в сторону снижения.

