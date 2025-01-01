В Прикамье спрос на премиальные автомобили из Китая вырос на 12%

Самыми популярными в этом сегменте стали машины марки EXEED

Exeed

фото: news.myseldon.com

Эксперты «Авито Авто» проанализировали спрос пермяков на новые автомобили люксовых китайских брендов за третий квартал 2025 года. За этот период востребованность машин из Поднебесной увеличилась на 11,6%. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

Средняя стоимость реализуемых на платформе новых премиальных авто из Китая снизилась до 4,65 млн руб. по сравнению с началом года. Это означает снижение на 4,1% относительно цен января-марта. Отдельные модели, в частности EXEED RX (4,85 млн руб.) и EXEED LX (3,02 млн руб.), стали более выгодными для приобретения, показав снижение цены на 5,5% и 3,8% соответственно.

Наибольшей популярностью у покупателей пользовались автомобили марки EXEED, в частности, модели RX и LX. Рост спроса на EXEED составил 24,6% по сравнению с первым кварталом 2025 года.

По мнению руководителя отдела продаж новых автомобилей в «Авито Авто» Артёма Хомутинникова, снижение средних цен обусловлено изменениями в структуре российского рынка. Наблюдается тенденция к увеличению доли более доступных моделей в ценовом диапазоне от 2 до 3 млн руб., доля таких машин выросла на треть. Производители и дилеры адаптируются к потребностям клиентов, предлагая хорошо оснащенные базовые комплектации.

Эксперт отметил, что некоторые компании, такие как Hongqi, пересмотрели свои розничные цены в сторону снижения.

