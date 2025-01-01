Елена Бардукова В 2025 году прибыль предприятий Прикамья снизилась на 12,4% Сальдированный финансовый результат показал снижение на 17,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, в январе-августе 2025 года организации Прикамья получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 267,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель снизился на 17,6%.

С прибылью отчётный период в Пермском крае завершили 72,5% обследованных организаций. Сумма прибыли составила 297,6 млрд руб., что ниже аналогичного периода прошлого года на 12,4%.

В статистическом ведомстве сообщили, что положительный сальдированный финансовый результат промышленных предприятий за восемь месяцев текущего года составил 230,3 млрд руб. С прибылью январь-август 2025 года завершили 62,7% промышленных организаций региона. Общий объём прибыли сложился на уровне 252,7 млрд руб. — на 13,3% ниже аналогичного периода прошлого года.

Добавим, что в оперативную статистическую отчётность не входят субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные (муниципальные) учреждения, некредитные финансовые организации и организации с численностью до 15 человек.

