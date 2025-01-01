Анастасия Селиверстова Учёные объяснили «цветение» кустарников в Перми в конце октября Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В соцсетях пермяки обсуждают набухающие в конце октября почки на деревьях и обмениваются фотографиями вновь зацветающих растений. Жители полагают, что виной всему аномально тёплая осень и переживают, не навредит ли таким деревьям и кустам обещанные в ближайшие дни снегопады. «Новый компаньон» попросил прокомментировать сообщения профессора кафедры ботаники и генетики растений биологического факультета Пермского государственного университета Ларису Новосёлову.

Учёная отметила, что кусты с белыми «цветами» (на самом деле с ягодами) — это снежноягодник белый из семейства Жимолостные. Это декоративное растение, которое используют ландшафтные дизайнеры Пермского края.

По словам Ларисы Новосёловой, для этого растения характерно долгое цветение и созревание плодов. Постепенно ягоды приобретают белый цвет, и на кустах их можно увидеть даже ближе к концу осени.

По словам профессора, снежноягодник белый родом из Северной Америки. Он неприхотлив в уходе, хорошо растёт на солнце и в полутени, а также устойчив к городским условиям и морозам.

Лариса Новосёлова отмечает, что этот кустарник любят садоводы. На территории Пермском края в большом количестве снежноягодник высаживался на курорте «Усть-Качка».

Что касается набухших почек, то профессор ПГНИУ объяснила, что это явление вызвано тёплой погодой, без заморозков, и значительного вреда растениям не нанесёт. Помимо набухших почек и распустившихся цветов есть и спящие, которые станут активны только весной.

