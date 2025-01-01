Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский театр оперы и балета отправляется на столичные гастроли Пермская опера выступит в Москве, а Пермский балет — в Санкт-Петербурге Поделиться Твитнуть

Балет "Орфей"

Пермский театр оперы и балета готовится к гастролям: балетная труппа едет в Санкт-Петербург, где выступит на сцене БДТ, а оркестр и солисты оперы — в Москву, выступления состоятся в Концертном зале им. Чайковского.

4 ноября на Основной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова будет показан вечер одноактных балетов: петербургская публика увидит три знаковые танцевальные постановки Пермского театра оперы и балета. «Вариации на тему рококо» (12 +) на музыку Чайковского и «Орфея» (12 +) поставил Алексей Мирошниченко, руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета, который для «Орфея» на музыку Стравинского сочинил не только хореографию, но и новое либретто. Балет на специально написанную музыку Владимира Раннева «Ultima Thule» (12 +) поставил шестикратный лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Вячеслав Самодуров.

В Концертном зале им. Чайковского оркестр, солисты оперной труппы Пермского театра оперы и балета и приглашённые певцы представят две итальянские оперы в концертном исполнении: 6 ноября прозвучит «Риголетто» Верди (12 +), а 8 ноября — «Паяцы» Леонкавалло (12 +). Оба вечера пройдут в рамках абонемента Московской филармонии № 35 — «Шедевры мировой оперы». Музыкальный руководитель выступлений и дирижёр — Владимир Ткаченко.

По традиции, перед московскими гастролями Пермская опера показывает гастрольную программу дома: «Паяцы» прозвучали 30 октября, «Риголетто» будет исполнен 2 ноября.

