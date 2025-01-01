В произведённом в Прикамье твороге нашли мясной клей Россельхознадзор аннулировал декларации о соответствии на продукцию предпринимателя Поделиться Твитнуть

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю организовало внеплановую проверку предпринимателя Файзуллина С.А., занимающегося переработкой молочной продукции в Ильинском муниципальном округе Пермского края. В партии творожной массы была обнаружена микробная трансглутаминаза (мясной клей), сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, установлено, что лабораторные исследования для подтверждения качества и безопасности продукции (сливочное масло, сметана, творожная масса, творог, молочные продукты «Творожок» и «Сметанка») проводились в несуществующей лаборатории. А в производственном цехе обнаружены повреждения пола и столешницы, которые затрудняют их очистку и дезинфекцию.

27 октября Россельхознадзор аннулировал декларации о соответствии на следующие виды продукции предпринимателя: масло сладко-сливочное несолёное «Традиционное» и «Крестьянское»; сметана; обезжиренный творог; творожные массы; молочные продукты с заменителем молочного жира, изготовленные по технологии творога «Творожок», и сметана «Сметанка».

Также в отношении предпринимателя было составлено четыре административных протокола.

