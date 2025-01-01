Куда пермякам обращаться при проблемах с отоплением в квартирах
В начале отопительного сезона компания «Т Плюс» напоминает о разграничении зон ответственности за теплоснабжение между поставщиком тепла и управляющими организациями домов. С УК и ТСЖ взаимодействуют специалисты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
Кто за что отвечает?
«Т Плюс» (и другие теплоснабжающие организации):
— Отвечают за подачу теплоносителя до границы дома — до ввода в здание.
— Контролируют параметры теплосети на входе в многоквартирный дом.
Управляющая компания — УК или ТСЖ:
— Отвечают за всё, что происходит с системой отопления внутри дома.
— Их обязанности: подготовка к зиме, наладка, регулировка и ремонт стояков, радиаторов (батарей), полотенцесушителей и других элементов внутридомовой системы.
Алгоритм действий для жителей, если в квартире холодно
Проблемы: холодные батареи, тепло есть только в одной комнате, неравномерный прогрев по этажам.
Первый и обязательный шаг — обратиться в свою управляющую компанию (УК) или ТСЖ. Именно они несут ответственность за устранение неисправностей во внутридомовых сетях.
УК/ТСЖ обязаны принять заявку, проинформировать о состоянии теплоснабжения дома и провести необходимую регулировку.
Почему это важно именно в начале отопительного сезона?
В период старта подачи отопления, когда на улице еще не мороз, ключевую роль для комфортной температуры в квартирах играет внутридомовая регулировка. Своевременные действия УК по настройке системы часто являются самым эффективным способом решения проблем.
Куда звонить для справок о работе теплосетей?
— Тепловая справочная служба «Т Плюс»: (342) 259-39-98
— Интернет-портал: https://tss.tplusgroup.ru/ (выберите регион и введите адрес дома).
Реклама. Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». erid: 5C7FMwReQKpJ3U93poZ5dTGDkg7WP7cnhia7dRJCwaBh57Jz6m1zWbpJUdTUHkFF
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.