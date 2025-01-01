На стройплощадке нового ЖК в Перми произошёл пожар Ответственных за инцидент обещают привлечь к ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На строительной площадке жилого комплекса «Камаполис» в Перми произошёл пожар. Видеозапись возгорания появилась в соцсетях 31 октября. На кадрах видно, как из оконного проёма строящегося дома, где ещё не установлен стеклопакет, вырывается пламя.

Директор проекта Дмитрий Селиванов прокомментировал инцидент изданию 59.ru. По словам Селиванова, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при монтаже подрядчиком наплавляемой кровли. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Строительные конструкции не пострадали, и никто из сотрудников не получил травм.

При этом Дмитрий Селиванов отметил, что ответственные за инцидент лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Руководство проекта также заявило, что проверит условия проведения огневых и других работ, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.