Прокуратура Прикамья не выявила нарушений у минздрава из-за нехватки вакцины для детей Поделиться Твитнуть

Как сообщили в прокуратуре Пермского края, 13 октября в регион поступила партия вакцины «Пентаксим», используемой для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции типа b и полиомиелита. Она была оперативно распределена между медицинскими учреждениями. По результатам прокурорской проверки не было выявлено фактов бездействия со стороны должностных лиц регионального Министерства здравоохранения и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Напомним, в сентябре жители Березников пожаловались на отсутствие в ГБУЗ ПК «Краевая больница им. академика Вагнера Е.А.» льготной вакцины. По ситуации было возбуждено уголовное дело, а глава следкома Александр Бастрыкин взял его расследование на контроль.

В прокуратуре отметили, что по заявке региона ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России был заключён государственный контракт на поставку препарата «Пентаксим». Сроки поставки были определены до 1 ноября. О возникшем дефиците препарата ответственные лица уведомили Министерство здравоохранения РФ и Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В результате сроки поставки были скорректированы.

«Вопросы соблюдения прав несовершеннолетних на охрану здоровья остаются под особым контролем прокуратуры края», — отметили в надзорном органе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.