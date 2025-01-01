Средний срок автокредита в Пермском крае превысил 6 лет Это максимальное значение за год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2025 года средний срок автокредитов в Пермском крае на новые и подержанные автомобили увеличился до 6,05 года. Для сравнения: в августе 2025 года этот показатель составлял 5,98 года. Рост наблюдается уже пятый месяц подряд, и он достиг максимального значения за последний год.

Наибольший средний срок автокредитов зафиксирован в Краснодарском крае (6,24 года), Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО (6,15), в Ставропольском крае (6,15), Новосибирской области (6,11) и Пермском крае. Наименьшие показатели среднего срока автокредитов показали Москва (5,14), Рязанская область (5,33) и Санкт-Петербург (5,35).

Наиболее значительный рост среднего срока автокредитов по сравнению с августом 2025 года был отмечен в Самарской (+9,7%), Ульяновской (+8,3%) и Самарской (+8,1%) областях.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что до начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне уменьшения их количества и среднего размера. Наименьшее значение было зафиксировано в январе 2025 года, после чего последовали стабилизация и постепенный рост. Несмотря на некоторое снижение отказов по кредитным заявкам на автокредиты, банки по-прежнему осторожны в оценке рисков. Центральный банк продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику для охлаждения кредитного рынка.

