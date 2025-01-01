В Перми работника салона сотовой связи осудят за незаконное оформление SIM-карт Уголовное дело поступило в Ленинский районный суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против сотрудника салона сотовой связи в Перми. Ему инкриминируют нарушение ч. 3 ст. 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с марта по октябрь 2024 года работник незаконно получал доступ к личным данным абонентов операторов и оформлял на них новые SIM-карты, чтобы выполнить план продаж и получить премию.

Преступление раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ России.

Материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд Перми, где оно будет рассматриваться, уточнили в прокуратуре Пермского края.

