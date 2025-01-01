«Тюремному замку» в Перми исполняется 242 года Поделиться Твитнуть

2 ноября следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю отмечает 242-летие. Как рассказали в региональном управлении ГУФСИН, СИЗО-1 на сегодня остаётся центральным изолятором Перми и имеет богатую историю. Он известен как «Тюремный замок» и является объектом культурного наследия Пермского края.

Среди известных заключённых, побывавших здесь, — философ Александр Радищев (1790), писатель Фёдор Достоевский (1849), первооткрыватель Кизеловского угольного бассейна Моисей Югов, революционер Яков Свердлов, секретарь вождя мирового пролетариата Лидия Фотиева и др.

В советское время учреждение неоднократно меняло название и назначение. Сегодня СИЗО-1 снова содержит подозреваемых и обвиняемых, «активно внедряя современные технологии надзора». В 2023 году в СИЗО-1 открыли музей.

В ГУФСИН также напомнили, что 31 октября в России отмечается День работников СИЗО и тюрем. На территории Пермского края следственные изоляторы дислоцируются в Перми (СИЗО-1 и СИЗО-5), Соликамске (СИЗО-2), Кудымкаре (СИЗО-4) и с. Гамово (СИЗО-6).

