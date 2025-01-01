«Т Плюс» усилит контроль за теплоснабжением в Пермском крае в ноябрьские праздники Поделиться Твитнуть

фото: Т Плюс

В праздничные дни 2-4 ноября Пермский филиал компании «Т Плюс» переведёт свои теплоэлектростанции и тепловые сети на усиленный режим работы.

Это необходимо, чтобы обеспечить бесперебойное отопление и горячую воду для жителей Перми, Краснокамска, Березников, Чайковского, Лысьвы, Губахи, поселения Кондратово, посёлков Майский, Марковский, Прикамский и др. Контроль за качеством отопления и горячего водоснабжения в квартирах осуществляют сотрудники Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Наша ключевая задача в праздничные дни — сохранить стабильность в системе теплоснабжения. Все наши станции и сети готовы к работе в осенне-зимний период, а персонал прошёл необходимую подготовку. Мы делаем всё, чтобы жители края могли спокойно отметить праздники в тёплых домах», — отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

На этот период вводятся следующие меры:

— На всех объектах назначены ответственные дежурные, которые будут круглосуточно следить за ситуацией.

— Созданы специальные бригады для оперативного выезда и устранения возможных неполадок в теплосетях.

— Компания проверила наличие всего необходимого оборудования, материалов и запасов топлива.

— Налажено взаимодействие с МЧС и другими экстренными службами.

В Пермском крае тепло от «Т Плюс» получают:

— 976 социальных объектов: детсады, школы, больницы, поликлиник;

— 340 зданий учебных заведений: вузы, колледжи, лицеи;

— 38 центров культуры;

— 7654 многоквартирных дома.

