В Пермском крае похоронят погибшего на СВО год назад Александра Белькова

Фото: страница ВКонтакте Елизаветы Шалгинских

При выполнении боевого задания в ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец п. Гайны рядовой Александр Бельков. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях глава округа Елизавета Шалгинских.

Александр Бельков родился 2 августа 1985 года. На военную службу по контракту поступил 24 октября 2024 года. Служил на СВО гранатомётчиком мотострелкового отделения. Погиб 26 ноября того же года в районе населённого пункта Лысовка.

«От имени жителей Гайнского района, от коллектива администрации округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Александра. Мы все скорбим вместе с вами», — написала глава муниципалитета.

Прощание с военнослужащим состоится 1 ноября 2025 года. Церемония пройдёт в Культурно-методическом центре Гайн. Начало в 13:30.

