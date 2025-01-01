Жителя Прикамья осудят за незаконную рубку деревьев
Житель п. Шадейка предстанет перед судом за незаконную вырубку деревьев. Сотрудники МО МВД России «Кунгурский» завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ).
Как сообщили в пресс-службе краевого управления полиции, в мае текущего года во время проверки лесных кварталов сотрудники Кунгурского лесничества обнаружили незаконную вырубку деревьев вблизи п. Шадейка. Об этом сразу же сообщили в местный отдел ОВД. Полицейские установили, что обвиняемый заготовил лес для личных нужд без соответствующих разрешительных документов. Он незаконно спилил и вывез на мотоблоке 13 елей и пихт. Материальный ущерб от его действий составил более 11 тыс. руб.
На данный момент материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
Мужчина полностью возместил причинённый ущерб.
