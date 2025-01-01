Жителя Прикамья осудят за незаконную рубку деревьев Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Житель п. Шадейка предстанет перед судом за незаконную вырубку деревьев. Сотрудники МО МВД России «Кунгурский» завершили расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений (ч. 1 ст. 260 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе краевого управления полиции, в мае текущего года во время проверки лесных кварталов сотрудники Кунгурского лесничества обнаружили незаконную вырубку деревьев вблизи п. Шадейка. Об этом сразу же сообщили в местный отдел ОВД. Полицейские установили, что обвиняемый заготовил лес для личных нужд без соответствующих разрешительных документов. Он незаконно спилил и вывез на мотоблоке 13 елей и пихт. Материальный ущерб от его действий составил более 11 тыс. руб.

На данный момент материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина полностью возместил причинённый ущерб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.