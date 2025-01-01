Суд обязал пермячку вернуть в бюджет материнский капитал Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Кизеловский городской суд Пермского края удовлетворил иск прокурора Индустриального района Перми о взыскании с местной жительницы 477 тыс. руб., полученных ею незаконно. Эти деньги были выплачены ей как материнский капитал, но она не имела права на его получение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокурорская проверка установила, что в 2021 году Пенсионный фонд России по Пермскому краю выдал женщине сертификат на материнский капитал после её обращения в органы ЗАГС. Однако на самом деле ребёнка она не рожала, а обратилась с целью незаконного получения средств.

Суд постановил взыскать с неё эти деньги в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Пермскому краю (решение суда пока не вступило в законную силу).

Кроме того, на основании материалов прокурорской проверки в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.