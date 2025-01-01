Власти спросили пермяков, как благоустроить пространство на улице Плеханова Опрос продлится до 16 ноября Поделиться Твитнуть

Жители Перми могут выбрать элементы благоустройства городской территории между домами по ш. Космонавтов, 98-102, и ул. Плеханова, 69-73. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Создание концепции благоустройства общественного пространства запланировано на 2026 год.

В рамках стартовавшего социологического опроса жители Перми могут выбрать стиль городской мебели, покрытие пешеходных зон, виды озеленения, а также высказать мнение о размещении игровой зоны и парковки для велосипедов на объекте.

Голосование будет идти до 16 ноября. Принять участие можно следующими способами:

— через портал «Госуслуги»;

— на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».

В мэрии отметили, что исследование является ключевым этапом проектирования общественных пространств. Участие жителей на данном этапе позволит определить основные подходы к преобразованию территории, а также поможет разработчикам лучше понять, как она используется в настоящее время. Это также станет платформой для предложений и рекомендаций от горожан.

