В Пермском крае установят поклонный крест в память о погибших на СВО

В Карагайском округе Пермского края (д. Савино, у кругового кольца по правую сторону от трассы Пермь—Киров) будет установлен поклонный крест в честь погибших участников специальной военной операции в Луганской и Донецкой республиках, Херсонской и Запорожской областях. Такое решение было принято депутатами думы Карагайского округа, сообщает телеграм-канал «На местах».

На кресте будет выгравирована надпись: «Погибшим воинам на специальной военной операции в Луганской и Донецкой республиках, Херсонской и Запорожской областях от казаков и жителей п. Менделеево, д. Савино и прилегающих территорий».

Председатель Думы Татьяна Богданова отметила, что поклонный крест символизирует глубокую благодарность всем участникам СВО.

«Наши современные герои выполняют свой воинский долг, проявляя мужество и доблесть на полях сражений! Поклонный крест поможет передать всем и, в том числе, подрастающему поколению самое дорогое, что есть у нашего народа — героическую память о наших земляках! Наша задача сегодня — поддержка участников СВО и членов их семей, а также воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, верности своей Родине, памяти о павших героях!» — подчеркнула она.

