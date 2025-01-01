Работодатели в Прикамье начали требовать от бухгалтеров и водителей умения работать с ИИ Вакансии вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых Поделиться Твитнуть

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили вакансии октября на рынке труда Пермского края и составили рейтинг десяти самых высокооплачиваемых предложений, где от кандидатов требуется владение навыками работы с искусственным интеллектом или готовность к этому.

Возглавили десятку продуктовый и growth-маркетолог, специализирующийся на AI & IT-продуктах, и разработчик, занимающийся созданием AI-агентов для маркетинга. Они могут рассчитывать на доход от 120 до 200 тыс. руб. в месяц.

Далее идёт AI-тренер, ответственный за обучение нейросетей, с зарплатой от 113 до 120 тыс. руб.

Также в десятке главный бухгалтер (от 100 тыс. руб.), менеджер по оптовым продажам косметической продукции (70-110 тыс. руб.), сервис-менеджер (от 77,5 тыс. руб.), дизайнер презентаций (от 75 тыс. руб.), инженер по надзору за строительством (от 66 500 руб.), персональный водитель (от 64 тыс. руб.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.