Врач скорой помощи Пермского края после года службы вернулся с СВО Евгений Бормотов был в составе добровольческого отряда

Фото: ГБУЗ ПК "Пермская станция скорой медицинской помощи"

Врач скорой помощи Краснокамска Евгений Бормотов вернулся после года службы в составе добровольческого отряда «БАРС-13» в зоне СВО. В качестве военного медика он прослужил полгода в 2024 году и после перерыва ещё шесть месяцев в 2025 году, сообщает Пермская станция скорой медицинской помощи.

Он рассказал, приехав в первый раз, что оказывал помощь бойцам непосредственно после ранений, во второй раз продолжил оказывать помощь раненым, но в основном занимался административной работой и отвечал за общее состояние здоровья военных, к нему могли обратиться с любыми жалобами на здоровье. В своём батальоне с опытными санинструкторами обучал бойцов приёмам первой помощи.

«Обучали по алгоритму тактической медицины «КУЛАК — БАРИН», который как раз был разработан для условий боевых действий и чрезвычайных ситуаций. Каждая буква в этой аббревиатуре обозначает этап оказания помощи. «К» — кровотечение, «У» — удушье, «Л» — лёгкие и так далее. Могу сказать так: помогает. Парни возвращаются со жгутами на теле, живые. А не будь обучены, скорее всего, погибли бы», — рассказал Евгений Бормотов.

В СМП также рассказали, что кроме него на фронт с начала спецоперации отправились ещё 11 сотрудников, 10 из них до сих пор находятся там. Фельдшер СМП Александр Коротаев погиб в августе 2024 года, совершив незадолго до гибели подвиг. Он спас из-под миномётного огня тяжелораненого бойца, оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию до пункта сбора раненых.

