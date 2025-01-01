Прокуратура обязала руководство пермской больницы устранить нарушения В надзорный орган пожаловались пациенты Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Прокуратура Дзержинского района Перми инициировала проверку после публикаций в СМИ о нарушениях в работе Городской клинической больницы № 2 им. Ф.Х. Граля. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В частности, в рамках проверки были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм: повреждения напольного и настенного покрытия в помещениях больницы, обнаружено незакрытое расположение инженерных сетей (водопровод и канализация) в лечебных, диагностических и подсобных зонах неврологического и кардиологического блоков. Некоторые помещения не были оснащены системой принудительной вентиляции. Также прокурорская проверка выявила нарушения правил пожарной безопасности.

По результатам инспекции руководителю больницы внесли представление об устранении замечаний со стороны надзорного органа. Ответственных лиц могут привлечь к административной ответственности.

Устранение выявленных нарушений контролирует прокуратура.

