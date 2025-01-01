Скончался автор книги «Легенды улицы Пермской» Евгений Филатов также был автором одноимённой экскурсионной программы Поделиться Твитнуть

фото ресурсного центра «Пермь семейная»

Ушёл из жизни Евгений Филатов — автор книги «Легенды улицы Пермской». Он также был создателем экскурсионной программы «Легенды улицы Пермской» и концепции развития ресурсного Центра «Пермь семейная», расположенного по ул. Пермской, 61. Об этом сообщили в Центре и выразили глубокие соболезнования родным и близким Евгения Анатольевича.

«Мы всегда будем его помнить как человека очень умного, с невероятным чувством юмора, тактичного дипломата. Евгений Анатольевич — писатель, который умел грамотно находить, собирать факты воедино, придавать им литературную обработку, чтобы история нашей небольшой улицы сохранялась и передавалась потомкам», — говорится в информации.

В центре уточнили, что Евгений Филатов скончался после болезни. Ему было 56 лет.

