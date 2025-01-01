Суд в Перми обязал застройщика демонтировать незаконную рекламу на фасаде дома Иск подали жильцы Поделиться Твитнуть

Жительница 25-этажного дома в Индустриальном районе Перми обратилась в суд с иском против застройщика. Она была недовольна тем, что на фасаде здания был размещен объемный короб с рекламой строительной компании, в которую входит застройщик. Конструкция имела большие размеры, яркое цветовое решение и ночную подсветку. При этом жильцы дома не давали своего согласия на размещение рекламы. О деле рассказали в ГУФССП по региону.

Суд удовлетворил иск, ссылаясь на то, что фасад многоквартирного дома является общедомовым имуществом, и его использование без согласия всех собственников невозможно. Однако застройщик подал апелляцию, утверждая, что законодательство не запрещает размещение логотипов на зданиях, и такие конструкции являются обычной практикой в Перми и России. Представители строительной компании также утверждали, что спорная конструкция была предусмотрена проектной документацией и является неотъемлемой частью внешнего облика дома.

Тем не менее, вышестоящий суд отклонил доводы ответчика и оставил первоначальное решение без изменений. В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство, обязывающее застройщика демонтировать конструкцию и восстановить фасад дома.

Руководство компании было предупреждено о возможных штрафных санкциях в случае неисполнения решения в установленный срок. Суд также обязал застройщика выплачивать истице неустойку в размере 1 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Через некоторое время рекламная конструкция была демонтирована, а фасад дома приведён в первоначальное состояние. Судебный пристав проверил исполнение решения и завершил исполнительное производство.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.