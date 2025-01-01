В газете «Коммерсантъ-Прикамье» сменился главный редактор Вместо Вячеслава Суханова пост займёт Максим Стругов Поделиться Твитнуть

В газете «Коммерсантъ-Прикамье» меняется главный редактор. Вячеслав Суханов, занимавший должность с марта 2005 года, покинул пост в связи с переходом на новое место работы вне Издательского дома «Коммерсантъ». На должность главного редактора перейдёт Максим Стругов. Сейчас он занимает должность заместителя главного редактора — выпускающего редактора издания «Коммерсантъ-Прикамье».

Максим Стругов в 2003 году окончил лицей № 2 при Пермском государственном университете. В 2008 году завершил обучение на историко-политологическом факультете Пермского государственного университета (в данный момент Пермский государственный национальный исследовательский университет). В издании «Коммерсантъ-Прикамье» работает с 2007 года, на должности замглавного редактора — с начала 2017 года.

