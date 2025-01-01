Спрос на студии в Перми за квартал вырос на 22% Средняя стоимость квадратного метра «вторички» составила 111 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости платформы «Авито Недвижимость» Сергей Ерёмкин сообщил, что по итогам третьего квартала 2025 года на вторичном рынке жилья в России наблюдается положительная динамика. Ключевые показатели демонстрируют рост: интерес к объектам на платформе увеличился на 11%, а количество сделок — на 18%. При этом количество доступных объектов осталось практически неизменным (+0,6%), а цены на них немного снизились (-1%).

За последние полгода предложение на вторичном рынке жилья в России в целом выросло на 8%. В Перми за тот же период количество доступных объектов увеличилось на 13%. В городе отдельно возросло количество однокомнатных (+16%), двухкомнатных (+7%), трёхкомнатных квартир (+14%) и студий (+29%). По сравнению с предыдущим кварталом предложение практически не изменилось (+0,6%).

Активность пользователей платформы на вторичном рынке жилья в России с начала года увеличилась на 6%, а по сравнению со вторым кварталом 2025 года — на 11%. В Перми за аналогичный период интерес жителей к покупке недвижимости вырос на 10%. Особенно заметно увеличение активности в сегменте однокомнатных квартир (+17%), двухкомнатных (+7%), трёхкомнатных (+10%) и студий (+22%).

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Перми составляет 111 тыс. руб.

Итоги квартала свидетельствуют о восстановлении рынка вторичной недвижимости в России, говорят эксперты.

