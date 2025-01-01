В Перми 43% молодых людей помогает старшим при покупке товаров и услуг в интернете Ещё 26% оказывают поддержку в поиске информации Поделиться Твитнуть

фото: DilokaStudio

freepik.com

По данным «Авито», 43% молодых пермяков оказывают поддержку старшим родственникам при покупке товаров и услуг, ещё 26% — в их поиске, 24% — в оплате. Советы по доставке и получению товаров дают 22% респондентов, такое же количество опрошенных обучают навыкам работы с цифровыми сервисами.

Как сообщает пресс-служба «Авито», сервисом пользуется 66% опрошенных жителей 65 лет и старше, 57% продвигают свои товары и услуги, ещё 18% представителей ищут на платформе работу или подработку.

Большинство представителей старшего поколения (42%) при этом отмечает важность защиты личных данных и платежей, 26% — качество предлагаемых товаров и услуг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.