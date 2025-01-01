В 2025 году в Пермском крае оплачено более 627 тысяч больничных Сумма выплат превысила 8,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За девять месяцев текущего года Отделение СФР по Пермскому краю назначило пособия по временной нетрудоспособности 315 тыс. жителей региона. В целом оплачено более 627 тыс. листков нетрудоспособности, общий объём выплат превысил 8,7 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.

В среднем жители Пермского края уходили на больничный на 10 дней. В Отделении напомнили, что листы временной нетрудоспособности оформляются только в электронном виде, а сумма выплат зависит от таких факторов, как страховой стаж работника; количество проведённых на больничном дней; средний заработок работника за два предшествующих календарных года.

Так, с января 2025 года минимальная оплата одного дня больничного с учётом уральского коэффициента составляет 848,42 руб., максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырос до 172,5 тыс. руб. в месяц.

