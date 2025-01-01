Пермский «Молот» в третьем матче выездной серии потерпел поражение от «Металлурга» Встреча закончилась со счётом 1:5 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В Новокузнецке прошёл очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ, в котором пермский хоккейный клуб «Молот» встретился с местным «Металлургом». Гости уступили хозяевам со счётом 1:5.

Первый период закончился в пользу «Молота»: гол в ворота «Металлурга» забил Валерий Поляков. Однако во втором периоде хозяева площадки вырвались вперёд со счётом 2:1 и в третьем периоде смогли сохранить лидерство.

Напомним, ранее «Молот» потерпел поражение от красноярского «Сокола» в гостевом матче, уступив со счётом 3:2. Исход встречи решился в серии буллитов.

Команда из Перми смогла отыграться с 0:2, но не смогла одержать победу в основное время. Две шайбы у пермяков забил Виктор Пластинин (одну во втором периоде, одну в третьем). В серии буллитов удачливее оказались хозяева.

Заключительный матч выездной серии «Молота» состоится 1 ноября в Барнауле с клубом «Динамо-Алтай». Встреча начнётся в 17:00 по пермскому времени.

