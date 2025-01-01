«Большой этнографический диктант» в Прикамье пройдёт более чем на 200 площадках Акция состоится 1-8 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Просветительская акция «Большой этнографический диктант» (6+) будет проходить в этом году с 1 по 8 ноября. В очном формате написать его можно будет на базе учреждений образования, музеев, библиотек, домов культуры — в целом будет организовано свыше 200 офлайн-площадок.

По словам директора департамента национальной и религиозной политики администрации губернатора Пермского края Анастасии Субботиной, в этом году этнографическая акция будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

В пресс-службе краевого правительства пояснили, что, помимо очного участия, написать диктант можно будет в дистанционном формате на официальном сайте акции. На прохождение 30 вопросов участникам будет дано 45 минут. Максимум можно набрать 100 баллов.

Правильные ответы будут опубликованы на сайте акции до 13 ноября, основные итоги будут подведены до 12 декабря.

Добавим, что в 2024 году «Большой этнографический диктант» в Прикамье написали свыше 26 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.