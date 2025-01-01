В Чайковском в Пермском крае возбуждено уголовное дело о халатности властей В октябре в расселённом доме погиб человек Поделиться Твитнуть

Следователи СКР в Чайковском возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации округа по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю рассказали, что в октябре текущего года в здании расселённого дома на ул. Ленина, 8 произошёл пожар, в результате которого погиб человек. Ранее дом был призван аварийным и подлежащим расселению, но доступ в него не был ограничен, должностные лица администрации округа не оградили территорию здания и не обеспечили его сохранность.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Сотрудники ведомства в Чайковском проводят следственные мероприятия, устанавливают все обстоятельства произошедшего, занимаются сбором и закреплением доказательственной базы. Ход расследования находится на контроле в аппарате регионального ведомства.

