Главе Перми внесли представление за ненадлежащее содержание путепровода
Прокуратура выявила нарушения на перегоне Кабельная—Лёвшино
Транспортная прокуратура выявила нарушения при содержании путепровода через железнодорожные пути на ул. Карбышева в Перми. Для их устранения главе города было внесено представление. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Пермской транспортной прокуратурой проведена проверка законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при содержании автодорожного путепровода. Установлено, что на проезжей части автодорожного путепровода на перегоне Кабельная—Лёвшино Свердловской железной дороги имеются сколы в асфальтовом покрытии, трещины и точечное обнажение арматуры», — отметили в ведомстве.
После этого был выбран подрядчик для выполнения проектно-изыскательских работ по капремонту путепровода, власти заключили с ним муниципальный контракт. Арбитражным судом Пермского края привлёк правообладателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).
