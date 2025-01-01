Главе Перми внесли представление за ненадлежащее содержание путепровода Прокуратура выявила нарушения на перегоне Кабельная—Лёвшино Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Транспортная прокуратура выявила нарушения при содержании путепровода через железнодорожные пути на ул. Карбышева в Перми. Для их устранения главе города было внесено представление. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Пермской транспортной прокуратурой проведена проверка законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при содержании автодорожного путепровода. Установлено, что на проезжей части автодорожного путепровода на перегоне Кабельная—Лёвшино Свердловской железной дороги имеются сколы в асфальтовом покрытии, трещины и точечное обнажение арматуры», — отметили в ведомстве.

После этого был выбран подрядчик для выполнения проектно-изыскательских работ по капремонту путепровода, власти заключили с ним муниципальный контракт. Арбитражным судом Пермского края привлёк правообладателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

