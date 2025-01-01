В Прикамье завершается строительство каркасов двух школ Готовность работы в Нытве составляет 80% Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», с привлечением средств регионального бюджета в Прикамье идёт возведение школ в Перми и Нытве. На обоих объектах завершается монтаж каркасов зданий, сообщает пресс-служба министерства строительства региона.

В школе в Нытве, расположенной на ул. Энгельса и рассчитанной на 825 учеников, готовность каркаса составляет более 80%. На объекте идёт монтаж систем отопления, рабочие подрядной организации приступили к кладке стен и перегородок.

В учреждении образования будут предусмотрены кабинеты для учащихся, в том числе специализированные, библиотека, актовый и спортивные залы, а также столовая. На пришкольной территории планируется разместить стадион и поле для мини-футбола, беговые дорожки, универсальную площадку для баскетбола и волейбола, площадку для сдачи норм ГТО и зрительские трибуны.

проект школы в Нытве Источник: ГК «Кинетика»

В Перми почти готов каркас нового четырёхэтажного корпуса лицея №3 на 1050 мест на ул. Архитектора Свиязева. Рабочие выполняют кладку стен и перегородок, бетонируют входные группы. Готов индивидуальный тепловой пункт, запуск тепла на нижних этажах позволит приступить к внутренним работам. Также в 2025 году планируется начать устройство кровли.

В минстрое Прикамья рассказали, что в этой школе не будет привычного стадиона — здесь оборудуют лыжероллерную трассу длиной 1 км для занятий велоспортом, бегом и лыжами.

«Перед местом старта будет сборно-стационарная трибуна на 75 мест. Также в новом спортивном кластере разместится площадка для гимнастики с тренажёрами и турниками с навесами», — сообщили в ведомстве.

Работы на обоих объектах планируется завершить до конца 2026 года.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал, что за последние пять лет в Прикамье построено 36 новых школ и 27 детских садов. Три открылись в 2025 году. До 2030 года по Адресной инвестиционной программе региона планируется возвести ещё 18 школ. Кроме того, в настоящее время за счёт регионального бюджета, нацпроекта «Молодёжь и дети» и привлечения частных инвестиций строятся школы в Березниках, Перми и селе Сива, где в общей сложности будут учиться более 3 тыс. детей.

