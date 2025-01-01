В Перми с ТСЖ взыщут более 270 тысяч рублей за ненадлежащее содержание имущества Ранее женщина повредила обе ноги из-за торчащей арматуры Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Орджоникидзевский районный суд Перми постановил взыскать с ТСЖ на ул. Александра Шербакова более 271 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Как следует из материалов дела, 8 мая этого года жительница Перми, выходя из дома на ул. Александра Щербакова, споткнулась об обнаженную арматуру и упала на бетонные ступени, повредив обе ноги. В результате женщина получила травму голеностопа и ушиб правой голени.

Ранее жители неоднократно жаловались председателю ТСЖ по поводу опасной арматуры на входе в подъезд, но никаких мер предпринято не было. Крыльцо осталось в аварийном состоянии.

В ходе судебного разбирательства было установило, что ответственность за состояние придомовой территории несёт ТСЖ. Организация не обеспечила надлежащий уход за общим имуществом многоквартирного дома, что привело к несчастному случаю и травмам пострадавшей.

Поэтому Орджоникидзевский районный суд обязал ТСЖ выплатить более 271 тыс. руб. Эта сумма включает в себя возмещение материального ущерба в размере 8 299 руб., компенсацию за причиненный моральный вред в размере 170 тыс. руб., штраф 89 тыс. 149 руб., а также возмещение судебных издержек в размере 4 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.