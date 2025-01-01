Около 60% пермяков считают снижение цен в «чёрную пятницу» обманом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Лишь 16% жителей Перми уверены в том, что в «чёрную пятницу» (в ходе ноябрьской распродажи) цены действительно снизятся. Большинство же (60%) считает акцию больше маркетинговым трюком, направленным на обман покупателей. 24% респондентов затруднились с однозначной оценкой. Опрос провёл SuperJob.

Женщины проявляют больше доверия к честности акции, чем мужчины (18% против 14%). Молодежь до 35 лет также более склонна верить в добросовестность скидок по сравнению с более старшими респондентами (18%). Люди с средним профессиональным образованием чаще верят в сезонные скидки, чем те, кто имеет высшее образование (17 и 15% соответственно). Уровень доверия к «черной пятнице» снижается с увеличением уровня дохода опрошенных.

Только 9% респондентов готовы совершать покупки во время ноябрьской распродажи. Женщины проявляют большую готовность участвовать в акции, чем мужчины. Горожане с доходом до 100 тысяч рублей более склонны к покупкам, чем те, кто зарабатывает больше.

В 2025 году основными категориями товаров, пользующимися спросом, будут одежда (19%), бытовая техника (16%) и обувь (14%).

