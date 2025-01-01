Пермячку осудят за использование поддельных водительских прав Поделиться Твитнуть

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Осинский» завершили предварительное расследование уголовного дела против 25-летней жительницы Перми, которая использовала поддельное водительское удостоверение.

Как сообщили в полицейском главке, пермячка пыталась заменить иностранные права на российские без прохождения экзаменов. Но в ходе проверки документа, полученного за границей, у инспекторов возникли сомнения в его подлинности: на бланке были замечены искажения цветопередачи, нечеткость мелких деталей, а также отсутствие или имитация защитных элементов. Экспертиза подтвердила, что удостоверение поддельное.

Дознаватели установили, что женщина никогда не проходила обучение в автошколе и приобрела поддельные права через интернет. Теперь ей грозит уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка и использование заведомо поддельного удостоверения». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

