В МЧС предупредили водителей Прикамья об опасности туманов 31 октября

Скрин видео Госавтоинспекции Пермского края

По данным Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС», в ночь и утром 31 октября в некоторых районах Пермского края ожидается туман.

В МЧС напомнили, что туман представляет серьёзную угрозу для безопасности дорожного движения: из-за ограниченной видимости привычные ориентиры на дороге становятся неразличимыми, расстояния кажутся искажёнными, а реакция на дорожную ситуацию замедляется.

К другим опасностям, связанным с туманом, можно отнести, например, запотевание стёкол. Это происходит из-за разницы температур внутри и снаружи автомобиля, а также из-за оседания влаги на стёклах.

Кроме того, свет от передних фар, сталкиваясь с туманным облаком, отражается обратно к водителю, ухудшая видимость. Водяной пар, оседая на поверхности, делает дорогу влажной и скользкой, снижая сцепление колёс с асфальтом. Езда в условиях тумана требует повышенной концентрации и внимания, что приводит к усталости и эмоциональному напряжению водителей.

Для снижения рисков при движении в тумане рекомендуется придерживаться правой стороны дороги, использовать ближний свет фар, активировать стеклоочистители и подавать звуковые сигналы для предупреждения других участников движения.

