Компании в Перми погасили долги за энергоресурсы на 10,5 млн рублей

Константин Долгановский

После прокурорской проверки в Перми была погашена задолженность многомиллионная задолженность перед поставщиками энергоресурсов, об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, проанализировала порядок расчётов ТСЖ, ЖСК и других кооперативов, управляющих жилищным фондом, с поставщиками коммунальных услуг, и выявила, что в некоторых случаях расчёты производились несвоевременно, что приводило к образованию задолженности.

В связи с выявленными нарушениями в 2025 году прокуратура района направила 8 представлений в адрес юридических лиц. По результатам рассмотрения этих представлений задолженность перед ресурсоснабжающими организациями была погашена на сумму 10,5 млн руб.

