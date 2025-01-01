С 1 ноября пермский ТРК меняет правила парковки Первые два часа будут бесплатными Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

С 1 ноября 2025 года в ТРК «СемьЯ» будут действовать новые тарифы и правила для парковки. Об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

Так, первые два часа пребывания на парковке предоставляются бесплатно. После этого взимается плата в размере 50 руб. за каждый час, начиная с первой минуты по истечении двух часов. «Это первое повышение платы за парковку в ТРК с 2018 года и связано с ростом эксплуатационных затрат», — говорится в информации.

фото: ТРК "Семья"

Дополнительные опции для бесплатной парковки более двух часов:

• при покупке товаров в продуктовом супермаркете «Гипер Лента» на сумму от 2500 руб. (в день посещения);

• при чеке на сумму от 1500 руб. в ресторанах «Перчини», «Хочу Пури» или Seven (в день посещения);

• при наличии билета из кинотеатра Синема Парк (в день посещения).

«Новые правила парковки действуют только на участках, которые находятся в управлении торгового комплекса. Около здания располагается и муниципальная платная парковка — тарифы и условия для нее устанавливает администрация города», — отметили в ТРК. В центре также напомнили, что списание средств с парковочной карты возможно только в день посещения ТРЦ «СемьЯ» с 10:00 до 00:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.