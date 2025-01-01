Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми назвали самую читающую семью региона Праздник семейного чтения прошёл в «Кристалл-центре» Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Перми 26 октября состоялось одно из главных литературных событий года — подведение итогов конкурса «Лучшая читающая семья Прикамья», который проводит Краевая детская библиотека имени Л.И. Кузьмина при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Конкурс проходит в два этапа. В окружных этапах приняли участие около 90 семей из 26 территорий, и 27 семей-победителей прошли на краевой этап. Все они стали гостями праздника семейного чтения, в рамках которого прошли заключительные конкурсы читающих семей. Главным из них стала литературная олимпиада из четырех раундов: «Литература о Великой Отечественной войне», «Книги пермских писателей», «Современная детская литература» и «Классическая детская литература». Команды проявили ум, выдержку, терпение и показали недюжинные знания в этом интеллектуальном квизе.

Ещё один конкурс — устное эссе о своих любимых книгах. Здесь конкурсанты удивили не столько эрудицией, сколько фантазией и творчеством.

В жюри вошли пермский детский писатель Андрей Зеленин, амбассадор детского чтения, автор книг по финансовой грамотности для детей Эдуард Матвеев и директор книготоргово-издательской компании «Лира-2» Лира Теплоухова.

Первое место в конкурсе заняла семья Анкушиных из Соликамска, второе — семья Волковых из Березников, третье место — семья Пономарёвых-Рубановых из Чайковского. Семья Потеряевых из Лысьвы получила приз зрительских симпатий: в этой номинации победителей определяли участники конкурса.

Событие в «Кристалле» получилось по-настоящему праздничным благодаря участию образцовой эстрадно-театральной студии «Прозус-Д», солистки Пермского театра оперы и балета Наталии Кирилловой, музыканта, актёра и автора детских книг Владимира Дерендяева и юных солисток студии игры на укулеле «Алые паруса». Завершился семейный литературный праздник показом мультипликационного фильма «Великолепная пятёрка», организованным «Пермской Синематекой».

Как рассказала директор Пермской краевой детской библиотеки им. Льва Кузьмина Маргарита Урих, этот конкурс — гордость «Кузьминки»: он живёт и развивается более 20 лет, способствуя не только популярности детского чтения, но и укреплению семейных связей.

