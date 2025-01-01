Партдесант Пермского края проинспектировал объекты Народной программы Мониторинг хода работ провели депутаты и активисты партии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Партийный десант в Прикамье вышел на объекты Народной программы. В Полазне члены и сторонники Добрянского местного отделения партии «Единая Россия», представители депутатского корпуса, администрации и подведомственных учреждений проинспектировали дворовую территорию по ул. 50 лет Октября, 21, которая была благоустроена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По результатам осмотра подрядчику были переданы незначительные замечания, которые будут устранены до сдачи объекта.

В Кировском районе Перми партийный десант выехал на площадку по ул. Победы, 46, где завершаются работы по созданию многофункционального спортивного комплекса для занятий хоккеем, мини-футболом и баскетболом. По ул. Ялтинская, 17 обустроены новые тротуары, организованы парковки, установлены малые архитектурные формы, дополнительно установлены детская площадка и воркаут-зона.

Глава Осинского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Морозов осмотрел отремонтированные участки дорог на улицах Гоголя и Мичурина в городе Оса и участок дороги Тишкова — Сергеева. Основание дорожного полотна на объектах выполнено ресайклером из асфальтогранулобетонной смеси с укреплением цемента. После этого нанесен верхний слой из асфальтобетона. Такая технология использовалась в Осинском округе впервые. На участке дороги Тишкова — Сергеева был также восстановлен остановочный комплекс. Кроме того, партдесант проверил ход ремонтных работ водопровода в деревне Симакова и осмотрел очистные сооружения.

В Соликамске активисты партии и профильных ведомств оценили состояние благоустройства сквера по ул. Северная, 58 — проекта-победителя IV Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства в 2024 году. Из-за замены теплотрасс работы по обустройству сквера начались позже срока, но подрядчик соблюдает график, и сдача объекта проходит своевременно.

