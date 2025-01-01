В Прикамье против чиновников администрации Чайковского завели уголовное дело Местные власти игнорировали требования прокуратуры по ликвидации зданий аварийного жилого фонда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После прокурорской проверки реализации программы по переселению людей из ветхого и аварийного жилья следователи СК завели на местных чиновников уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В ведомстве пояснили, что согласно региональной программе расселения граждан из ветхого жилого фонда, рассчитанной на 2019-2025 годы, по состоянию на начало октября 2025 года в Чайковском городском округе не снесено 39 многоквартирных домов.

В связи с этим прокуратура Чайковского неоднократно отправляла руководству округу предписания, в том числе требуя демонтировать опасные конструкции и установить ограждений, которые предотвратили бы свободный доступ людей к аварийным дома. Однако местные власти игнорировали требования прокуратуры.

В середине октября этого года в заброшенном здании на ул. Ленина, 8, возник пожар. Инцидент закончился гибелью человека.

На основании материалов прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (Халатность) в отношении должностных лиц городской администрации.

Ход расследования дела контролирует городская прокуратура.

