В Прикамье против чиновников администрации Чайковского завели уголовное дело
Местные власти игнорировали требования прокуратуры по ликвидации зданий аварийного жилого фонда
После прокурорской проверки реализации программы по переселению людей из ветхого и аварийного жилья следователи СК завели на местных чиновников уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
В ведомстве пояснили, что согласно региональной программе расселения граждан из ветхого жилого фонда, рассчитанной на 2019-2025 годы, по состоянию на начало октября 2025 года в Чайковском городском округе не снесено 39 многоквартирных домов.
В связи с этим прокуратура Чайковского неоднократно отправляла руководству округу предписания, в том числе требуя демонтировать опасные конструкции и установить ограждений, которые предотвратили бы свободный доступ людей к аварийным дома. Однако местные власти игнорировали требования прокуратуры.
В середине октября этого года в заброшенном здании на ул. Ленина, 8, возник пожар. Инцидент закончился гибелью человека.
На основании материалов прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (Халатность) в отношении должностных лиц городской администрации.
Ход расследования дела контролирует городская прокуратура.
