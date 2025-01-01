В Перми утверждён колерный паспорт ещё одного ТЦ на «гостевом маршруте» Речь о доме № 240 по шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Департамент градостроительства и архитектуры Перми утвердил колерный паспорт здания по ш. Космонавтов, 240, которое находится в пределах «гостевого маршрута». Так в Перми называют территорию, включающую улицы и прилегающие зоны, которая формирует туристический маршрут по городу. Маршрут проходит по ш. Космонавтов, мимо Гознака, ДКЖ, пл. Гайдара, вокзала Пермь II, а затем по ул. Петропавловской до ул. Куйбышева.

Фасад торгового центра по ш. Космонавтов, 240 будет выполнен в натуральных оттенках, что соответствует общей концепции «гостевого маршрута». Вывески будут оформляться в трёх вариантах, предусмотренных новыми требованиями: полностью белые, белые с фирменным цветом на торцах и белые с контурным обозначением фирменного цвета. В настоящее время в ТЦ работают магазины «Доброцен», «Мир» и «Маркер Игрушка».

Администрация Перми

Ранее уже были утверждены колерные паспорта для зданий торгового назначения рядом с Пермской печатной фабрикой «Гознак» по ш. Космонавтов, 115а и 115б, а также для торгового центра «Верхние Муллы» по ш. Космонавтов, 355. Кроме того, цветовые паспорта получили ТЦ «Кольцо» (ул. Оверятская, 40), фитнес-клуб «Бодибум» (ул. Качалова, 10а) и магазины по ш. Космонавтов, 186, 188 и 244б.

Весной 2025 года в думе были внесены изменения в Правила благоустройства Перми, в которых появилось понятие «гостевой маршрут» и новые требования к вывескам в его границах. Вывески должны соответствовать утверждённым цветовым паспортам, что позволит контролировать их размещение на фасадах.

К 1 сентября 2026 года все вывески в границах «гостевого маршрута» должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.