В Прикамье в один день похоронят двух земляков-участников СВО С Владимиром Носковым и Игорем Евдокимовым простятся в Верещагино

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время СВО погибли двое военнослужащих из Верещагинского округа — гвардии младший сержант Владислав Носков и рядовой Игорь Евдокимов. Об этом сообщили в местной администрации на официальной странице в соцсетях.

Владимир Носков родился в д. Рябины 6 ноября 1995 года. Окончил 9 классов в школе № 1, а затем работал оператором сортировки семян и продавцом в сетевом магазине «Монетка».

В СВО участвовал в качестве командира 2-й мотострелковой роты и погиб 6 июля этого года. У него остались два сына и дочь.

Игорь Евдокимов — уроженец д. Нижнее Галино. Он появился на свет 24 апреля 1988 года. После окончания школы получил профессию в Соликамском училище № 166. Затем работал плотником деревообработки в сфере мебельного дела.

Мужчина погиб на СВО 2 октября этого года.

Отпевание Владимира Носкова пройдёт 31 октября в 10:00 в храме Александра Невского (ул. Карла Маркса, 28), а Игоря Евдокимова — в тот же день в 10:00 в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» (ул. Жукова, 21а).

Церемония прощания с военнослужащими состоится 31 октября с 11:00 во Дворце досуга (ул. Железнодорожная, 16). Траурный митинг пройдёт в 11:30.

