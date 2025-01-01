С начала года в Прикамье выдали автокредитов на 25,3 млрд рублей Это на 34,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первые девять месяцев 2025 года автокредиты в Пермском крае были предоставлены заёмщикам на общую сумму 25,3 млрд руб. Это на 34,5% меньше, чем в тот же период 2024 года.

Среди регионов Российской Федерации наибольший объем автокредитов в январе-сентябре 2025 года был зафиксирован в Москве (93,4 млрд руб.), Московской области (83,7 млрд руб.), Санкт-Петербурге (57,2 млрд руб.), Республике Татарстан (51,3 млрд руб.) и Краснодарском крае (50,7 млрд руб.).

Наиболее значительное снижение в выдаче кредитов наблюдалось в Московской области (-48,2%), Москве (-48,1%) и Санкт-Петербурге (-46,8%). Также значительное сокращение было зафиксировано в Челябинской (-46,2%) и Ростовской (-46,2%) областях.

«Снижение объема выдачи автокредитов с января по сентябрь 2025 года связано с ростом рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Также повлияло введение макропруденциальных лимитов для автокредитов, предоставляемых гражданам с высокой долговой нагрузкой (ПДН)», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он также отметил, что в настоящее время кредиторы предпочитают работать с заемщиками, имеющими хорошую кредитную историю и значение ПДН не более 50%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.