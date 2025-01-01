В сквере у «Дома чекистов» в Перми установили ароматический барьер Здесь же уложили рулонный газон и обновили тротуарное покрытие Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрации Перми сообщили о завершении благоустроительных работ в сквере у «Дома чекистов».

На объекте установили малые архитектурные сооружения (скамейки, урны и информационные указатели), также проложили дорожки из плитки, поставили бордюры и декоративные бетонные полусферы. В рамках проекта уложили рулонный газон и обновили тротуарное покрытие.

В сквере появились лиственные деревья, кустарники и многолетние цветы. Высажен так называемый ароматический барьер. На указателе сказано: «Мы рады сообщить, что в нашем сквере мы позаботились о вас и высадили ароматический барьер из кустов, которые будут радовать посетителей на протяжении всего года. Эти кусты являются не только источником приятного аромата, но и помогут создать уютную атмосферу в нашем сквере».

Для освещения в сквере установили опоры со светодиодными светильниками и разместили декоративный арт-объект в виде подвесного кольца.

Центром композиции стал памятник участникам СВО.

