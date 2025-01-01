В Перми завершён ремонт Сквера журналистов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершились ремонтные работы в Сквере журналистов на ул. Уинской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик обновил систему освещения, уложил новое покрытие дорожек и установил сцену для уличных мероприятий. Также были отремонтированы лестницы и восстановлен газон.

Инфраструктура сквера получила значительные улучшения: установлены малые архитектурные формы, такие как качели в виде скамеек. Кроме того, обустроены две детские и две спортивные площадки, одна из которых представляет собой воркаут-зону с настольным теннисом.

Площадь цветников была увеличена, живая изгородь продолжена, а на территории сквера высажены декоративно-лиственные и цветущие кустарники.

В мэрии добавили, что сквер благоустроен в рамках ФП «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

