Две ночи о прекрасном В «Ночь искусств» в Пермском крае пройдёт более 30 специальных событий

Вот уже в двенадцатый раз День народного единства — это не только праздничный день, но и праздничная ночь для всех любителей искусства. Ежегодная культурно-образовательная акция, которая является продолжением культурных «ноктюрнов», таких как «Ночь музеев» и «Библионочь», впервые прошла в Москве в 2013 году, а уже в 2014-м к акции присоединились многие российские города, в том числе Пермь. С тех пор пермские учреждения культуры — среди самых активных участников «Ночи…», а пермские зрители — среди самых активных её посетителей.

Успеху акции в Пермском крае способствует удобный сайт-конструктор, разработанный по инициативе и под кураторством Министерства культуры Пермского края, который позволяет выстроить собственный маршрут по событиям «Ночи…». Любители прекрасного могут полностью положиться на этот инструмент, однако количество событий столь велико, что краткий путеводитель не помешает.

В этом году благодаря длинным выходным акция растянулась на два вечера — 2 и 3 ноября. Её основными участниками стали музеи и библиотеки. Общее число событий, указанных на сайте, более 30, и продолжает увеличиваться.

Активно и разнообразно пройдёт «Ночь искусств» в Кудымкаре — главной культурной точке притяжения этого года. В Коми-Пермяцком национальном драматическом театре пройдут экскурсии (12+) по закулисью в полной темноте с фонариками, в Коми-Пермяцком краеведческом музее им. Петра Субботина-Пермяка — экскурсии по новой экспозиции и выставкам и мастер-класс по рисованию ватными палочками, а в Коми-Пермяцкой детской библиотеке будет показан кукольный спектакль «Кот Котонаевич Мурзин» (6+) по мотивам коми-пермяцкого фольклора в обработке Андрея Зубова.

В Перми в первый из музейных вечеров — 2 ноября — «якорным» участником акции станет Пермский краеведческий музей. Специальные события пройдут во всех его филиалах.

«Ночь искусств» в Музее пермских древностей (2 ноября, 16:00-23:00, 0+) в этом году пройдёт в сотрудничестве с ПГНИУ и Пермским городским лесничеством. Подготовлены мастер-классы по палинологии и энтомологии, научно-популярные лекции, кинопоказы, вечер поэзии и диалог о лесных экосистемах. Важным событием станет вечер памяти, посвящённый 100-летию со дня рождения геохимика Николая Чудинова. В программе — встреча с семьей ученого, экскурсия по выставке «Они живые?», передача уникальных книг в дар музею и лекция на тему современных микробиологических исследований. Завершит «Ночь искусств» в Музее пермских древностей поэтический перформанс «Древняя. Современная» с участием пермских поэтов Руфуса, Анастасии Четвериковой, Олеси Останиной и Екатерины Жигулевской.

В Доме Мешкова «Ночь искусств» (2 ноября, 18:00-22:00, 12+) приурочена к 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Состоится презентация коллекции народного мастера Пермского края Ольги Шейерман. Коллекция «Шёпот Пармы» создавалась более десяти лет и представляет комплекты одежды этнографических групп коми-пермяков: северных, южных, верхнекамских и язьвинских. Сотрудники Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П.И. Субботина-Пермяка проведут мастер-классы по плетению пояса на круге и изготовлению народной куклы-оберега из ниток. Кандидат филологических наук, ПГГПУ Алевтина Лобанова выступит с лекцией «О коми-пермяцких заклинательных словах и выражениях». Завершит «Ночь искусств» в Доме Мешкова концерт этновокалистки Дарьи Калиной.

«Ночь искусств» в Доме-музее Н.Г. Славянова (2 ноября, 14:00-20:00, 0+) приглашает на площадки с настольными играми по технике безопасности, на выставку металлических миниатюр Андрея Пищальникова, на мастер-классы по отработке первой медицинской помощи и по набойке по ткани. В доме-музее «Подпольная типография» (2 ноября, 15:00-22:00, 0+) посетители смогут принять участие в музейном бинго, побывать на экспресс-экскурсиях, напечатать листовки и присоединиться к буккроссингу — обмену книгами.

Музей-диорама в рамках акции «Ночь искусств» (2 ноября, 18:00-22:00, 0+) приглашает на старинные танцы с ансамблем «Велада» и исторические лекции.

Гости архитектурно-этнографического музея «Хохловка» (2 ноября, 16:00-19:00, 0+) смогут побывать на экскурсии по музею и музейным выставкам, обучиться старинному пению по крюкам; в визит-центре будут работать ремесленные площадки по ткачеству и набойке и площадка народных домовых игр.

«Ночь искусств» даёт редкую возможность побывать в фондах Пермского краеведческого музея, обычно закрытых для посетителей. В рамках акции здесь пройдёт квест «Путешествие из Перми к далеким берегам, заморским островам, туземным племенам, ужасным чудовищам и несметным сокровищам, которые ближе, чем кажется» (2 ноября, начало в 13:00 и 16:00, 12+). Не покидая фондохранилища, можно будет проследить заграничные вояжи пермяков: поездки за знаниями и впечатлениями, торговые, научные и военные экспедиции, паломничества и миссии.

Дом-музей Василия Каменского приглашает на экспресс-экскурсию по экспозиции, музейное занятие по каллиграфии «Рукописная красота чувств» и выступление пермской рок-группы «Знаки воды» (2 ноября, 16:30-19:00, 6+).

События «Ночи искусств» продолжатся в Музее пермских древностей на следующий день: 3 ноября в 16:00 здесь состоится специальное стендап-шоу с участием признанных комиков Перми (6+).

Ещё один крупный музей краевой столицы — Музей современного искусства ПЕРММ —будет работать вечером 3 ноября в нескольких направлениях. С 16:00 начнутся мастер-классы и встречи с художниками — участниками проекта «Красим» (12+). На двух этажах музея можно будет встретить художников — участников проекта, послушать истории создания медведей и увидеть, как идеи, родившиеся в городской среде, становятся частью музейного контекста. Музыкальную программу (12+) в 19:00 представят Chekma, Pol’Za и Ольга Верещагина — представители пермской электронной сцены, каждая со своим ритмом, жанром и интонацией. Пройдёт цикл авторских экскурсий, которые проведут главный хранитель ПЕРММ Всеволод Аверкиев, начальник выставочного отдела музея Екатерина Шумилова и другие кураторы. Кафе «Улитка» подготовило кулинарный мастер-класс и гастрономический сет «Вкус места», отсылающий к локальному коду Прикамья. «Ночь…» в ПЕРММ будет продолжаться до полуночи.

Центральный выставочный зал Перми распределил события акции на два дня. 2 ноября в пространстве выставки «Одревлённости» (6+) состоятся мастер-класс по росписи-реконструкции русского лубка XVII-XVIII веков (13:00, 12+), обзорная экскурсия по выставке и лекция галериста, куратора, коллекционера Вадима Зубкова о тиражных графических техниках (18:00, 12+). 3 ноября, кроме традиционных экскурсий, состоится концерт группы «Международный атлас облаков» (17:00, 6+). В арт-пространстве «Другие круги» в этот день состоится творческая встреча с художницей Надеждой Лесной (13:00, 12+).

В этом году к акции впервые присоединяется творческое пространство для детей, подростков и молодых взрослых «Тут» в Пермской арт-резиденции. События (6+) в пространстве выставки-раскраски «Узнай и раскрась» (0+) пройдут с 12:00 до 21:00. В 16:00 начнётся создание масштабной коллективной раскраски детьми и их родителями вместе, а в 19:00 художница и педагог Светлана О. расскажет, как создать современную раскраску вместе с уличными художниками.

«Ночь искусств» пройдёт в Краснокамске, Кунгуре, Чайковском, Осе, Очёре, Октябрьском, Косе, Кондратово и других городах и сёлах Пермского края.

Во многих учреждениях события «Ночи искусств» пройдут бесплатно, но не везде. К счастью, на сайте можно отсортировать события на платные и бесплатные, а также выбрать те, которые доступны по «Пушкинский карте».

