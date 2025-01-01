Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует о режиме работы офисов в праздничные дни Поделиться Твитнуть

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет клиентов с наступающим Днём народного единства и информирует о режиме работы офисов продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) в Перми, Березниках, Лысьве, Чайковском и Губахе в предпраздничные, праздничные и выходные дни.

1 ноября, суббота — офисы обслуживания клиентов работают:

— Пермь (ул. Сибирская, 67) с 08.00 до 16.00;

— Чайковский (ул. Советская, 2/6) с 08.00 до 16.00;

— Березники (ул. Юбилейная, 17) с 08.30 до 16.30;

— Лысьва (ул. Смышляева, 25) с 08.00 до 16.00;

— Губаха (Октябрьский пр-т, 1) с 08.00 до 16.00.

2, 3, 4 ноября — выходные дни.

В выходные и праздничные клиенты — юридические лица могут воспользоваться личным кабинетом на сайте компании. Сервис предлагает широкий спектр возможностей по обслуживанию в режиме онлайн, включая проведение оплаты услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, контроль переданных показаний и выгрузку бухгалтерской документации.

Квитанции доставляются клиентам в почтовые ящики, но для большего удобства и экономии времени можно подписаться на получение электронного платёжного документа. Сделать это можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс». В таком случае онлайн-квитанций будут приходить сразу на электронную почту.

