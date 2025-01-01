Пермский аэропорт переходит на зимнее расписание В сезоне будет доступно 24 направления Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Пермский аэропорт Большое Савино переходит на зимний режим работы. Пресс-служба воздушной гавани сообщает, что в этом сезоне будет доступно 24 прямых направления: 15 на внутренних авиалиниях, четыре в СНГ и пять в страны дальнего зарубежья.

Зимой из Большого Савино запланировано до 6-7 рейсов в сутки в Москву, которые будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». Регулярные рейсы в Санкт-Петербург начнут осуществляться авиакомпаниями «Победа» и «Россия», а в Сочи — «Победа», «Россия» и «Икар». Также доступны рейсы в Минводы от «Азимут».





Кроме того, пермяки смогут летать в Казань, Калининград, Новосибирск, Сургут и Уфу. Чартерные рейсы продолжат выполнять полёты в Египет (Шарм-эш-Шейх и Хургада), а также в Анталью и Пхукет. В конце ноября Azur Air начнёт летать из Перми во Вьетнам (Камрань).





Аэропорт напоминает, что авиакомпании могут отменять или переносить рейсы, поэтому рекомендуется уточнять график полётов. Информацию о ценах на билеты и условиях полёта можно найти на сайтах авиакомпаний.





«Все доступные направления можно найти на сайте нашего аэропорта в разделе «Расписание». Приятных полётов!» — добавили в пресс-службе Большого Савино.

