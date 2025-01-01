За испорченный на мойке автомобиль жителю Перми выплатили более 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Судебные приставы Пермского края взыскали компенсацию за ущерб, причинённый некачественной мойкой автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Житель Октябрьского округа заказал комплексную мойку своего Peugeot 307 и пригнал машину в помещение, которое представляло собой обычный гараж. Мужчину не смутил этот факт, он обсудил стоимость услуги с молодыми людьми, находившимися там, и оставил свою машину на ночь.

Утром, вернувшись за автомобилем, мужчина был шокирован: помимо севшего аккумулятора, он обнаружил отпавший потолок в салоне, вырванное крепление панели радиатора и загнутый замок капота. Мужчина потребовал объяснений и устранения дефектов, но получил ответ, что повреждения возникли по его вине. Тогда он был вынужден обратиться в суд.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в гараже действительно планировалось открыть автосервис, но на момент мойки он использовался как место для встреч друзей. В тот вечер молодые люди планировали пожарить мясо, когда появился заказчик. Решив, что оплата химчистки покроет расходы на шашлыки, они согласились оказать услугу.

По словам владельца гаража, мойка проводилась с использованием специальных средств и оборудования и была выполнена качественно. Однако автотовароведческая экспертиза показала, что большинство повреждений связаны с длительной эксплуатацией автомобиля, а вот отслоение ткани от каркаса крыши могло быть связано с химчисткой.

Согласно оценке, стоимость устранения недостатков составила 58 тыс. руб. Суд также обязал владельца гаража выплатить штраф за нарушение закона о защите прав потребителей, компенсацию морального вреда, неустойку и судебные расходы.

Исполнительный документ о взыскании более 105 тыс. руб. был передан в отдел судебных приставов. Пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможных принудительных мерах в случае уклонения от погашения задолженности. Однако финансовые обязательства не были исполнены в установленный срок, и сотрудник службы наложил арест на банковские счета мужчины.

Благодаря действиям пристава, вся сумма была перечислена на депозитный счёт подразделения ведомства, и после её передачи взыскателю исполнительное производство было завершено.

